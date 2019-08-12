Александр Бубнов: «Крылья Советов» увезут одно очко из Ростова, потому что Божович сильнее Карпина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 августа 2019 11:15ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: «Крылья Советов» увезут одно очко из Ростова, потому что Божович сильнее Карпина

«Ростов» и «Крылья Советов» сыграют в заключительном матче пятого тура премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч пятого тура премьер-лиги «Ростов» – «Крылья Советов».

«Безусловно, ростовчане должны побеждать в таких матчах, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Но я считаю, что как тренер Миодраг Божович сильнее Валерия Карпина. Это и позволит самарцам увезти домой одно очко. Прогноз – 1:1».

Напомним, после четырех туров у «Ростова» восемь очков, у «Крыльев Советов» – три.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» дважды обыграли «Ростов» с одинаковым счетом 1:0.

Матч «Ростов» – «Крылья Советов» пройдет 12 августа на «Ростов Арене». Начало – 20:00 (мск).

16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
09/08 09:00Хоккей
Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона».
10/08 23:15Футбол
Сергей Семак: Мы заслужили победу, хотя игра получилась нервнаяПосле матча «Динамо» – «Зенит» (0:2) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Дмитрий Хохлов и Сергей Семак.
10/08 20:30Хоккей
Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
11/08 21:30Футбол
«Ахмат» – «Спартак». ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
11/08 20:45Футбол
Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео)Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба.
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
07/08 23:00Хоккей
Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
08/08 12:30Хоккей
Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
11/08 00:00Футбол
Александр Медведев: Скоро мы увидим Малкома во всей красеПосле выездной победы «Зенита» над московским «Динамо» на вопросы корреспондента «Советского спорта» ответил президент петербургского клуба.  
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
09/08 15:00Фигурное катание
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
09/08 18:00Хоккей
Взлеты и трагедии великих генералов обороныТоп-10 российских защитников за все времена.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
11/08 23:30Футбол
Дубль Бакаева в Грозном. «Спартак» провел лучший матч в новом сезоне (видео)Огненный матч в Грозном подарил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ, дебютные голы Бакаева и Шюррле, конфликт Мбенга с Джикией с удалением сенегальца и крики в микрофон.
11/08 23:00Футбол
Новый дубль Бакаева. Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России.
Новости
11:33 Футбол Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на девять лет
11:24 Футбол Дмитрий Азаров: Краснодар рассматривали как замену Самаре на чемпионате мира
11:15 Футбол Александр Бубнов: «Крылья Советов» увезут одно очко из Ростова, потому что Божович сильнее Карпина
11:10 Футбол «Ростов» примет «Крылья Советов» в заключительном матче пятого тура премьер-лиги
10:50 Баскетбол Димитрис Итудис: Теперь ЦСКА не имеет почти ничего общего с чемпионским составом прошлого сезона
10:43 Футбол Константин Кучаев: Момент с Чаловым – это пенальти, красная карточка и дисквалификация на пять матче
10:28 Баскетбол Майк Джеймс: Для меня честь быть выбранным тренером Итудисом
10:22 Баскетбол Димитрис Итудис: Джеймс умеет набирать очки, но ему нужно адаптироваться к системе ЦСКА
10:17 Баскетбол ЦСКА подписал лучшего снайпера Евролиги
10:06 Футбол Томас Тухель: Переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся
09:55 Футбол «С нашим Зелимханом не приходится тужить». Назаров спел в честь победы над «Ахматом» (видео)
09:41 Футбол «Зенит» хочет приобрести полузащитника «Селтика» за 12 миллионов фунтов
09:30 Футбол Зелимхан Бакаев: Играть с новичками «Спартака» – одно удовольствие
09:19 Теннис Медведев проиграл Надалю в финале «Мастерса» в Монреале
23:56 Футбол «ПСЖ» забил три мяча «Ниму» в первом туре лиги 1
23:39 Баскетбол Россиянка вошла в символическую пятерку юношеского Евробаскета
23:22 Футбол «Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря дублю Бакаева и голу Шюррле
23:09 Футбол «Ахмат» – «Спартак». Мбенг снова забил красно-белым (видео)
23:03 Футбол «Ахмат» – «Спартак». Шюррле забил первый мяч в чемпионате России (видео)
22:56 Баскетбол Российские юниорки уступили в финале Евробаскета
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика