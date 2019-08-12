Александр Бубнов: «Крылья Советов» увезут одно очко из Ростова, потому что Божович сильнее Карпина «Ростов» и «Крылья Советов» сыграют в заключительном матче пятого тура премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч пятого тура премьер-лиги «Ростов» – «Крылья Советов».

«Безусловно, ростовчане должны побеждать в таких матчах, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Но я считаю, что как тренер Миодраг Божович сильнее Валерия Карпина. Это и позволит самарцам увезти домой одно очко. Прогноз – 1:1».

Напомним, после четырех туров у «Ростова» восемь очков, у «Крыльев Советов» – три.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» дважды обыграли «Ростов» с одинаковым счетом 1:0.

Матч «Ростов» – «Крылья Советов» пройдет 12 августа на «Ростов Арене». Начало – 20:00 (мск).