Капитан «Порту» Данило может пропустить матч с «Краснодаром»

Капитан «Порту» Данило Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром», сообщает A Bola.
27-летний португалец пропустил в субботу матч первого тура национального чемпионата с «Жил Висенте» (1:2) из-за мышечного повреждения. А в воскресенье он не участвовал в тренировке команды.
Отметим, что опорный полузащитник провел на поле все 90 минут в первой игре с «Краснодаром» (1:0) в России и на 38-й минуте отметился желтой карточкой.
Ответный матч «Порту» – «Краснодар» пройдет 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало – 22:00 (мск).
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