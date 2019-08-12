Андре Шюррле: Рад своему первому голу и результативной передаче в премьер-лиге - Советский спорт
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12 августа 2019 12:39ФутболЛипкин Антон

Андре Шюррле: Рад своему первому голу и результативной передаче в премьер-лиге

Немец ассистировал Бакаеву и забил сам в матче с «Ахматом».

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказался о победе над «Ахматом» (3:1) в матче пятого тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.

«+3 очка. Великолепная победа прошлой ночью. Рад своему первому голу и результативной передаче в премьер-лиге. Спасибо за поддержку», – написал 28-летний немец в инстаграме.

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+3 🙌🏻🙌🏻 amazing win last night💪🏻💪🏻 happy about my first goal and assist in @premierliga 🤟🏻🤟🏻thank you for the support @fcsm_official 🔴⚪️

Публикация от Andre Schürrle (@andreschuerrle)

Напомним, в первом тайме Шюррле ассистировал полузащитнику Зелимхану Бакаеву, когда тот открыл счет в матче, а после перерыва забил свой первый гол за «Спартак» после передачи голландца Гуса Тила.

Ранее на счету новичка «Спартака» была голевая передача на Бакаева в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (3:2).

Теперь 15 августа красно-белые проведут на «Открытие Арене» ответный матч со швейцарской командой.

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