Андре Шюррле: Рад своему первому голу и результативной передаче в премьер-лиге Немец ассистировал Бакаеву и забил сам в матче с «Ахматом».

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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле высказался о победе над «Ахматом» (3:1) в матче пятого тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.

«+3 очка. Великолепная победа прошлой ночью. Рад своему первому голу и результативной передаче в премьер-лиге. Спасибо за поддержку», – написал 28-летний немец в инстаграме.

Напомним, в первом тайме Шюррле ассистировал полузащитнику Зелимхану Бакаеву, когда тот открыл счет в матче, а после перерыва забил свой первый гол за «Спартак» после передачи голландца Гуса Тила.

Ранее на счету новичка «Спартака» была голевая передача на Бакаева в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (3:2).

Теперь 15 августа красно-белые проведут на «Открытие Арене» ответный матч со швейцарской командой.