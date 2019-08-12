«Интер» предложил 18 миллионов евро за Джеко Босниец по-прежнему может покинуть «Рому».

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«Интер» сделал новое предложение «Роме» по трансферу форварда Эдина Джеко. Как сообщает Sportmediaset, «нерадзурри» готовы заплатить за 33-летнего боснийца 18 миллионов евро.

Ожидается, что понедельник станет решающим днем переговоров между клубами, и по их итогам Джеко может перебраться в Милан.

Напомним, ранее «Интер» предлагал за нападающего 15 миллионов евро, тогда как в «Роме» отказывались рассматривать вариант продажи игрока менее чем за 20 миллионов.

В воскресенье Джеко сыграл за «Рому» в товарищеском матче с «Реалом» (2:2, по пенальти – 5:4) на «Стадио Олимпико» и забил второй гол «джаллоросси».

Всего за четыре года в Риме на счету Джеко 87 голов и 39 результативных передач в 179 матчах за команду.

Добавим, что на прошлой неделе «Интер» приобрел у «Манчестер Юнайтед» форварда Ромелу Лукаку.