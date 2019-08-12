Антон Шунин: На некоторое время я без футбола, надеюсь, недолго Голкипер «Динамо» получил травму задней поверхности бедра в матче с «Зенитом».

Капитан «Динамо» Антон Шунин сообщил, что в матче пятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:2) получил травму задней поверхности бедра, из-за которой не сможет некоторое время выходить на поле.

«Динамовцы, на некоторое время я без футбола. Надеюсь, недолго. Обследование показало повреждение задней поверхности бедра, нужна реабилитация», – написал 32-летний голкипер в инстаграме.

Напомним, Шунин получил повреждение в моменте с голом форварда «Зенита» Артема Дзюбы и был заменен на 13-й минуте на Игоря Лещука.

После пяти туров «Динамо» набрало пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В шестом туре 18 августа команда сыграет дома с «Локомотивом».