Хердур Магнуссон: ЦСКА движется в правильном направлении - Советский спорт
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12 августа 2019 13:33ФутболЛипкин Антон

Хердур Магнуссон: ЦСКА движется в правильном направлении

Армейцы не смогли победить «Сочи», но в третьем матче подряд сыграли «на ноль».

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон подвел итоги матча пятого тура премьер-лиги с «Сочи» (0:0) на «ВЭБ Арене» в Москве.

«Сыграли «на ноль» в матче с «Сочи», но, к сожалению, не набрали три очка, которые очень хотелось получить. И тем не менее, все движется в правильном направлении», – написал 26-летний исландец в твиттере.

Отметим, что ЦСКА не пропускает уже в третьем матче подряд. В предыдущих двух турах армейцы с одинаковым счетом 1:0 обыграли «Локомотив» и «Рубин».

ЦСКА набрал десять очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от «Зенита». В шестом туре 19 августа команда сыграет в дерби со «Спартаком» на «Открытие Арене».

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