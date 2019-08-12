Малком: То, что пишут в Бразилии о моем приеме в Зените» – это ложь Бразилец не намерен уезжать из Санкт-Петербурга.

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Полузащитник «Зенита» Малком опроверг сообщения о том, что его плохо приняли в Санкт-Петербурге.

После дебютного матча 22-летнего бразильца в России с «Краснодаром» (1:1) в четвертом туре премьер-лиги стали появляться сообщения о том, что новичок может покинуть «Зенит» в связи с тем, что столкнулся с проявлением расизма.

«Хочу оставаться здесь, в «Зените», – приводит слова Малкома официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии, – это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап карьеры».

Напомним, Малком, ранее выступавший за «Барселону», стал игроком «Зенита» 2 августа, подписав с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.