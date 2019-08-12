Джордан Ларссон: Рад дебютировать за «Спартак» и одержать победу - Советский спорт
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12 августа 2019 14:28ФутболЛипкин Антон

Джордан Ларссон: Рад дебютировать за «Спартак» и одержать победу

Швед впервые сыграл за красно-белых.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями от своего дебюта в составе красно-белых.

В воскресенье 22-летний швед вышел в стартовом составе «Спартака» в матче пятого тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:1) на «Ахмат Арене» в Грозном. Он провел на поле 90 минут и в компенсированное время был заменен на парагвайца Лоренсо Мельгарехо.

«Рад дебютировать за «Спартак» и одержать победу. Благодарю выездных фанатов за поддержку», – написал Ларссон в инстаграме.

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Happy to have made my debut for @fcsm_official and to get the W🙏 thanks for the support from the traveling fans!

Публикация от Jordan Larsson (@jordanlarsson23)

Напомним, в этом матче за «Спартак» также дебютировал полузащитник Гус Тил, сделавший две результативные передачи.

В шестом туре 19 августа «Спартак» сыграет дома в дерби с ЦСКА.

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