Джордан Ларссон: Рад дебютировать за «Спартак» и одержать победу

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями от своего дебюта в составе красно-белых.
В воскресенье 22-летний швед вышел в стартовом составе «Спартака» в матче пятого тура премьер-лиги с «Ахматом» (3:1) на «Ахмат Арене» в Грозном. Он провел на поле 90 минут и в компенсированное время был заменен на парагвайца Лоренсо Мельгарехо.
«Рад дебютировать за «Спартак» и одержать победу. Благодарю выездных фанатов за поддержку», – написал Ларссон в инстаграме.
Напомним, в этом матче за «Спартак» также дебютировал полузащитник Гус Тил, сделавший две результативные передачи.
В шестом туре 19 августа «Спартак» сыграет дома в дерби с ЦСКА.
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