«Химки» объявили о переходе Почивалина из «Сочи» В прошлом сезоне он стал лучшим левым защитником ФНЛ по версии Instat.

Защитник Валерий Почивалин продолжит карьеру в «Химках», сообщает официальный сайт клуба.

27-летний игрок обороны с июля 2018 года выступал за «Сочи», с которым вышел в премьер-лигу. В начале нового сезона Почивалин попадал в заявку дебютанта РПЛ в первых четырех турах, однако не провел ни одного матча.

Ранее Почивалин играл за молодежную команду «Крыльев Советов», «Рязань», «Зенит» (Пенза), «Сызрань-2003», «Нефтехимик» и «Балтику».

В прошлом сезоне Почивалин стал лучшим среди левых защитников ФНЛ по версии Instat.

Напомним, после семи туров «Химки» лидируют в ФНЛ, опережая на одно очко «Ротор» и «Торпедо». В восьмом туре 14 августа подмосковная команда сыграет в гостях с «Томью».