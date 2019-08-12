Фрэнк Лэмпард: Меня не должно волновать, что говорит Моуринью и кто-либо еще «Челси» крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» в первом туре премьер-лиги.

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после матча первого тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:4) на «Олд Траффорд» отреагировал на критику со стороны эксперта Sky Sports Жозе Моуринью.

«Ему не понравилась игра Маунта? Он прямо так и сказал? Вау, – приводит Goal.com слова Лэмпарда. – Я не могу выпускать игроков на поле прямо из кабинета врача. И неважно, насколько они опытны. Именно те игроки, которые попали в состав, позволили нам владеть инициативой на протяжении 45-60 минут. Очевидно, что к четырем пропущенным голам после пяти ударов соперника привели индивидуальные ошибки. Такова суровая реальность.

Меня не должно волновать, что говорят другие – эксперты или кто-либо еще – от них требуется говорить. В то же время у меня именно тот состав, что есть сейчас, и я верю в него».

Отметим, что Моуринью, работавший как с «Челси», так и с «Манчестер Юнайтед», заявил, что Лэмпарду стоило с первых минут выпустить опытных Нголо Канте и Оливье Жиру, а не 20-летнего полузащитника Мэйсона Маунта, который в прошлом сезоне играл у него в «Дерби Канти».