Элдор Шомуродов: Карпин сообщил, что будем больше атаковать - Советский спорт
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12 августа 2019 16:17ФутболЛипкин Антон

Элдор Шомуродов: Карпин сообщил, что будем больше атаковать

«Ростов» забил девять голов в первых четырех турах премьер-лиги.

Форвард «Ростова» Элдор Шомурдов высказался о смене стиля команды и оценил свою игру на старте сезона.

– (Карпин) сообщил игрокам, что будем больше атаковать, прессинговать, – сказал 24-летний игрок сборной Узбекистана. – Это и по тренировкам было видно. Сначала смотрели, как действует разные европейские команды, а после первого тура стали просматривать свои матчи, делать выводы.

– Довольны своей игрой на старте сезона?
– Хочется еще лучше, но да, неплохо начал. Нужно продолжать в том же духе. Буду стараться.

Напомним, в первых четырех турах «Ростов» не потерпел ни одного поражения и набрал восемь очков. При этом команда забила девять голов, что является лучшим показателем в чемпионате. На счету Шомуродова три гола и одна результативная передача.

В понедельник в заключительном матче пятого тура «Ростов» сыграет дома с «Крыльями Советов» и в случае победы может подняться на второе место в турнирной таблице.

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