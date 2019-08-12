Малком: Сборная России? Если не будут вызывать в сборную Бразилии, то все может быть - Советский спорт
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12 августа 2019 16:28ФутболЛипкин Антон

Малком: Сборная России? Если не будут вызывать в сборную Бразилии, то все может быть

Бразилец стал игроком «Зенита».

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о возможности сыграть за сборную России.

«Не знаю, всякое может случиться, – сказал 22-летний бразилец в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Если сборная Бразилии не станет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть».

Напомним, 2 августа «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Малкомом, который провел прошлый сезон в «Барселоне». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Ранее воспитанник «Коринтианса» выступал в Европе за «Бордо» (2016-2018).

Малком выступал только за молодежную сборную Бразилии.

Добавим, что за сборную России уже играли три натурализованных бразильца: голкипер Гилерме, защитник Марио Фернандес и форвард Ари.

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