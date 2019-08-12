Малком: Сборная России? Если не будут вызывать в сборную Бразилии, то все может быть

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о возможности сыграть за сборную России.
«Не знаю, всякое может случиться, – сказал 22-летний бразилец в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Если сборная Бразилии не станет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то все может быть».
Напомним, 2 августа «Зенит» объявил о подписании пятилетнего контракта с Малкомом, который провел прошлый сезон в «Барселоне». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Ранее воспитанник «Коринтианса» выступал в Европе за «Бордо» (2016-2018).
Малком выступал только за молодежную сборную Бразилии.
Добавим, что за сборную России уже играли три натурализованных бразильца: голкипер Гилерме, защитник Марио Фернандес и форвард Ари.
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Дубль Бакаева в Грозном. «Спартак» провел лучший матч в новом сезоне (видео)Огненный матч в Грозном подарил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ, дебютные голы Бакаева и Шюррле, конфликт Мбенга с Джикией с удалением сенегальца и крики в микрофон. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Гол-шедевр Крыховяка и разбитый нос Чалова. Хит-парад 5-го тура РПЛЛучшие моменты пятого тура чемпионата России: были кровь, красивые голы и нежданные травмы. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. «Ахмат» – «Спартак». ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом». Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Юрий Семин: Рибери? Вы верите в сказки? Я – нетГлавный тренер «Локомотива» пообщался с журналистами после крупной домашней победы над «Уралом» (4:0). «Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати. Новый дубль Бакаева. Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап. Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с МакабуРоссийский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Владимир Левитин: В матче ЦСКА – «Сочи» случилось судейское ЧПАрбитр всесоюзной категории оценил работу коллег в минувшем туре РПЛ. Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения. Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту». Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео)Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба. «Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой. Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. Ядерный Айртон, здравый Гулиев и беспощадный Тиль. Почему игра «Спартака» понравиласьКорреспондент «Советского спорта» - о матче «Ахмат» - «Спартак», который завершился победой московского клуба. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».