«Зенит» не собирается увольнять Евменова

Глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов продолжит работу в клубе. Об этом сообщил спортивный директор петербуржцев Хавьер Рибалта после сообщений о скорой отставке российского специалиста.
– Эффективная работа по усилению состава является результатом труда спортивного департамента, тренерского штаба и руководства клуба. Разговоры о возможных отставках – это просто нелепые слухи вокруг клуба. В «Зените» все работает системно, – цитирует Рибалту «Чемпионат».
Ранее Евменов работал в «Москве» и ЦСКА. Он стал известен, когда завел популярный блог о работе скаута.
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