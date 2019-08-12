«Зенит» не собирается увольнять Евменова - Советский спорт
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12 августа 2019 17:15ФутболКоноплев Александр

«Зенит» не собирается увольнять Евменова

В Санкт-Петербурге все стабильно.

Глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов продолжит работу в клубе. Об этом сообщил спортивный директор петербуржцев Хавьер Рибалта после сообщений о скорой отставке российского специалиста.

– Эффективная работа по усилению состава является результатом труда спортивного департамента, тренерского штаба и руководства клуба. Разговоры о возможных отставках – это просто нелепые слухи вокруг клуба. В «Зените» все работает системно, – цитирует Рибалту «Чемпионат».

Ранее Евменов работал в «Москве» и ЦСКА. Он стал известен, когда завел популярный блог о работе скаута.

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