Источник: «Уфа» и ЦСКА договорились о трансфере Кругового

Защитник «Уфы» Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА, сообщает «Чемпионат». Клубы согласовали детали трансфера, теперь армейцам предстоят переговоры с 21-летним футболистом.
Круговой – воспитанник «Зенита». Летом 2018 года он подписал контракт с «Уфой». На его счету один голевой пас в девяти матчах за клуб из Башкортостана.
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