Источник: «Уфа» и ЦСКА договорились о трансфере Кругового - Советский спорт
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12 августа 2019 17:33ФутболКоноплев Александр

Источник: «Уфа» и ЦСКА договорились о трансфере Кругового

Осталось уговорить игрока.

Защитник «Уфы» Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА, сообщает «Чемпионат». Клубы согласовали детали трансфера, теперь армейцам предстоят переговоры с 21-летним футболистом.

Круговой – воспитанник «Зенита». Летом 2018 года он подписал контракт с «Уфой». На его счету один голевой пас в девяти матчах за клуб из Башкортостана.

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