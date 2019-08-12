«Ростов» – «Крылья Советов». Стартовые составы - Советский спорт
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12 августа 2019 18:43ФутболКоноплев Александр

«Ростов» – «Крылья Советов». Стартовые составы

Матч пройдет в Ростове-на-Дону. Начало – в 20.00 мск.

Главные тренеры «Ростова» и «Крыльев Советов» определились с составами на матч пятого тура российской премьер-лиги.

С первых минут на поле выйдут лучшие бомбардиры чемпионата – Элдор Шомуродов и Александр Соболев. У них по четыре мяча в четырех играх.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Е. Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Н. Чернов, Комбаров, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь, Канунников, Соболев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Чичерин, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Смирнов, Голенков, Радонич.

Матч пройдет в Ростове-на-Дону. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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