«Торпедо» объявило о переходе Шишкина

Экс-полузащитник «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Роман Шишкин перешел в «Торпедо», сообщает официальный сайт черно-белых.
Контракт подписан до конца нынешнего сезона.
После семи туров «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Команду тренирует прославленный футболист Сергей Игнашевич.
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