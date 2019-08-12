«Торпедо» объявило о переходе Шишкина - Советский спорт
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12 августа 2019 19:40ФутболКоноплев Александр

«Торпедо» объявило о переходе Шишкина

Футболист вернулся в Москву.

Экс-полузащитник «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Роман Шишкин перешел в «Торпедо», сообщает официальный сайт черно-белых.

Контракт подписан до конца нынешнего сезона.

После семи туров «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Команду тренирует прославленный футболист Сергей Игнашевич.

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