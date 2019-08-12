Жулиано помог «Аль-Насру» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК - Советский спорт
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12 августа 2019 20:36ФутболКоноплев Александр

Жулиано помог «Аль-Насру» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК

Жулиано может встретиться с клубом Хави.

В ответном матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов саудовский «Аль-Наср» на выезде обыграл эмиратскую «Аль-Вахду» – 3:2.

Один из мячей в составе победителей провел экс-полузащитник «Зенита» Жулиано.

В четвертьфинале «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Аль-Садд» – «Аль-Духайль». Обе команды представляют Катар. «Аль-Саддом» руководит экс-полузащитник «Барселоны» Хави.

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