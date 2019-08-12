«Ростов» – «Крылья Советов». Шомуродов забил пятый мяч в сезоне

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Крылья Советов» открыт счет. На 33-й минуте отличился форвард хозяев Элдор Шомуродов.
Для узбекистанца этот мяч стал пятым в сезоне. Он – лучший бомбардир текущего розыгрыша турнира.
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