«Ростов» – «Крылья Советов». Шомуродов забил пятый мяч в сезоне - Советский спорт
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12 августа 2019 20:39ФутболКоноплев Александр

«Ростов» – «Крылья Советов». Шомуродов забил пятый мяч в сезоне

«Ростов» – «Крылья Советов» – 1:0.

В матче пятого тура российской премьер-лиги «Ростов» – «Крылья Советов» открыт счет. На 33-й минуте отличился форвард хозяев Элдор Шомуродов.

Для узбекистанца этот мяч стал пятым в сезоне. Он – лучший бомбардир текущего розыгрыша турнира.

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