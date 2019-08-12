Лещенко считает, что Хохлов должен остаться в «Динамо» - Советский спорт
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12 августа 2019 21:11ФутболКоноплев Александр

Лещенко считает, что Хохлов должен остаться в «Динамо»

«Динамо» с пятью очками занимает 11-е место после пяти туров.

Известный болельщик «Динамо», народный артист РСФСР Лев Лещенко одобряет работу Дмитрия Хохлова на посту главного тренера бело-голубых.

– Хохлову, несмотря на ужасные проигрыши, нужно дать шанс! Да, неприятные матчи со «Спартаком» и «Рубином». Особенно после казанцев было много критики, но лично мне кажется, что строительство новой команды уже началось. Видна комбинационная игра, появились дерзость, мобильность, динамика. Лично мне приятно смотреть, как играет «Динамо», – приводит слова Лещенко RT.

«Динамо» с пятью очками занимает 11-е место после пяти туров.

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