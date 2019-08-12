Ольга Дементьева стала техническим директором «Монако» - Советский спорт
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12 августа 2019 21:37ФутболКоноплев Александр

Ольга Дементьева стала техническим директором «Монако»

Перестановки в клубе Головина и Рыболовлева.

Бывший начальник административного отдела «Монако» Ольга Дементьева стала техническим директором клуба.

«Монако» объявляет о реорганизации спортивного сектора вокруг новой должности технического директора и назначении Ольги Дементьевой на этот пост. С 2012 года Дементьева занимала различные ответственные посты, в том числе должность начальника административного отдела. В своих новых обязанностях Дементьева будет, в частности, курировать медицинский отдел», – написано на официальном сайте монегасков.

«Монако» принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву.

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