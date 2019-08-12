«Ростов» обыграл «Крылья» и поднялся на второе место - Советский спорт
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12 августа 2019 21:53ФутболКоноплев Александр

«Ростов» обыграл «Крылья» и поднялся на второе место

Хватило одного гола.

Завершился пятый тур российской премьер-лиги. «Ростов» на своем поле победил «Крылья Советов» – 1:0.

Единственный мяч на 33-й минуте провел Элдор Шомуродов. Для него этот гол стал пятым в сезоне.

«Ростов» поднялся на второе место, отставая на два очка от «Зенита». В следующем туре дончане сыграют на выезде с «Уфой».

«Крылья» остались на 14-м месте. 17 августа самарцев ждет гостевой поединок с «Уралом».

РПЛ
Пятый тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (1:0)

Гол: Шомуродов, 33.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Е. Чернов (Логашов, 89), Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Глебов, 72), Байрамян (Зуев, 55), Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Н. Чернов, Комбаров, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь (Радоньич, 73), Канунников, Соболев (Голенков, 87).

Предупреждения: Чистяков, 63; Козлов, 64; Песьяков, 88 – нет.

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