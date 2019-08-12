«Ростов» обыграл «Крылья» и поднялся на второе место

Завершился пятый тур российской премьер-лиги. «Ростов» на своем поле победил «Крылья Советов» – 1:0.
Единственный мяч на 33-й минуте провел Элдор Шомуродов. Для него этот гол стал пятым в сезоне.
«Ростов» поднялся на второе место, отставая на два очка от «Зенита». В следующем туре дончане сыграют на выезде с «Уфой».
«Крылья» остались на 14-м месте. 17 августа самарцев ждет гостевой поединок с «Уралом».
РПЛ
Пятый тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (1:0)
Гол: Шомуродов, 33.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Е. Чернов (Логашов, 89), Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Глебов, 72), Байрамян (Зуев, 55), Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Н. Чернов, Комбаров, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Гынсарь (Радоньич, 73), Канунников, Соболев (Голенков, 87).
Предупреждения: Чистяков, 63; Козлов, 64; Песьяков, 88 – нет.