Мангала стал одноклубником Черышева

Защитник «Манчестер Сити» Элиаким Мангала перешел в «Валенсию», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Стороны заключили соглашение до 30 июня 2021 года.
Мангала играл за «Ман Сити» с августа 2014 года. Сезон-2016/17 он провел в «Валенсии» на правах аренды. 28-летний француз – чемпион Бельгии, Португалии и Англии.
Напомним, что за «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.
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