Мангала стал одноклубником Черышева - Советский спорт
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12 августа 2019 22:31ФутболКоноплев Александр

Мангала стал одноклубником Черышева

Защитник вернулся в Валенсию.

Защитник «Манчестер Сити» Элиаким Мангала перешел в «Валенсию», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Стороны заключили соглашение до 30 июня 2021 года.

Мангала играл за «Ман Сити» с августа 2014 года. Сезон-2016/17 он провел в «Валенсии» на правах аренды. 28-летний француз – чемпион Бельгии, Португалии и Англии.

Напомним, что за «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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