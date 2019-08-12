Валерий Карпин: Один неудачный матч – и нас начнут критиковать

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Крыльями» (1:0) в матче пятого тура российской премьер-лиги объяснил, почему он во всех матчах выпускал один и то же стартовый состав.
– Я еще перед началом сезона говорил, что хотелось бы иметь стабильную обойму. Я рад, что все игроки в строю и есть возможность каждую неделю выставлять боевой состав. Выходят только те игроки, которые сильнее на данный момент.
Второе место? В нашей команде собраны опытные и амбициозные игроки, все они понимают, что еще ничего не сделано. Один неудачный матч – и нас начнут критиковать. Поэтому единственный выход – продолжать работать дальше, – приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».
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