Перейра может пропустить матч с «Краснодаром»

Ранее он пропустил встречу первого тура чемпионата Португалии против «Жил Висенте» (1:2)
– Данилу прошел медицинское обследование. Существует большая вероятность, что он не сможет сыграть, – сказал главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау на предматчевой пресс-конференции.
Матч «Порту» – «Краснодар» пройдет 13 августа.
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