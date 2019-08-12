Перейра может пропустить матч с «Краснодаром» - Советский спорт
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12 августа 2019 23:37ФутболКоноплев Александр

Перейра может пропустить матч с «Краснодаром»

Полузащитник «Порту» Данило Перейра рискует не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

Ранее он пропустил встречу первого тура чемпионата Португалии против «Жил Висенте» (1:2)

– Данилу прошел медицинское обследование. Существует большая вероятность, что он не сможет сыграть, – сказал главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Порту» – «Краснодар» пройдет 13 августа.

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