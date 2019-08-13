Сергей Матвеев: В игре «Порту» были нюансы, которые мы постараемся использовать «Краснодар» сыграет в гостях с «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» высказался о сопернике «быков».

«Мы проанализировали последний матч с «Жил Висенте», – сказал Матвеев на пресс-конференции. – Что не получилось у «Порту»? Мы оставим это при себе. Были в игре некоторые нюансы, которые мы постараемся использовать.

Сильные стороны? «Порту» играет очень компактно, быстро переходит к атакующим действиям и опасен на стандартах».

Напомним, в прошлую среду «Порту» победил в гостях «Краснодар» (1:0) в первом матче, после чего в субботу проиграл «Жил Висенте» (1:2) в стартовом туре чемпионата Португалии.

Матч «Порту» – «Краснодар» пройдет 13 августа на стадионе «Драгау». Начало – 22:00 (мск).