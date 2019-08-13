Юрий Семин: «Спартак» сделал два-три очень серьезных приобретения

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил то, как усилились конкуренты его команды.
– Посмотрите, что происходит с командами в нашем чемпионате, – сказал Семин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – «Краснодар», на мой взгляд, лучше всех усилился. Наверное, можно с ним сравнить «Зенит». ЦСКА подписал (Николу) Влашича. Другие ребята стали мощнее и выросли.
Дальше «Динамо», посмотрите, как выглядит «Ростов». Чемпионат очень тяжелый, нам тоже нужно усиливаться
– «Спартак» забыли или намеренно не назвали?
– Не забыл. «Спартак» сделал два-три очень серьезных приобретения.
Напомним, накануне «Локомотив» объявил о подписании форварда Луки Джорджевича из «Зенита». Ранее команду пополнили защитники Дмитрий Живоглядов из «Уфы» и Мурило Серкейра из «Крузейро».
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