Юрий Семин: Хвича был бы ведущим игроком «Локомотива» В межсезонье полузащитник стал игроком «Рубина».

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о кадровых проблемах на старте нового сезона.

«У нас состав ограниченный, – сказал Семин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Ушла большая группа ребят, получил травму Фарфан. Получается мы лишились ведущих игроков: Фарфана, Фернандеша. Считаю, ведущим был бы уже и Хвича (Кварацхелия). Так что у нас большие потери.

Надеюсь, приобретения все-таки будут, потому что предстоит Лига чемпионов, турнир, который не прощает ошибок. Мы должны учесть все ошибки прошлого года и двигаться дальше.

За последние годы мы выиграли все титулы в России. Поэтому нам нужно приобретать более качественных игроков. Тогда мы удержимся на этой вершине. Если этого не будет – мы не удержимся».

Напомним, 18-летний Кварацхелия провел весеннюю часть прошлого сезона в «Локомотиве» на правах аренды, а летом стал игроком «Рубина».

Джефферсон Фарфан получил разрыв крестообразных связок, выступая на Кубке Америки за сборную Перу, а контракт с португальцем Мануэлом Фернандешом продлен не был.