Юрий Семин: Мы должны исключить человеческий фактор в VAR C нынешнего сезона на некоторых матчах премьер-лиги используются видеоповторы.

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об использовании системы видеоповторов в премьер-лиге.

«Я изначально всегда был сторонником VAR, – сказал Семин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Футбол идет вперед. Все виды спорта применяют повторы, и мы должны исключить судейские ошибки. Но также мы должны исключить и человеческий фактор в нашем VAR.

Человеческий фактор – люди, которые смотрят повторы с камер. Они могут позвать главного судью посмотреть эпизод, а могут и не позвать. Этот фактор мы тоже должны обязательно убрать, чтобы все было по правилам. Сможем это сделать – VAR пойдет нашему футболу на пользу.

Я думаю, уже везде разобрались с VAR. Везде система внедрена и приносит в большей степени положительные плоды. Стало меньше ошибочных решений. Они останутся, но их станет гораздо меньше».

Напомним, в матче третьего тура главный судья матча ЦСКА – «Локомотив» Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора.