Юрий Семин: Мы должны исключить человеческий фактор в VAR - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 августа 2019 10:04ФутболЛипкин Антон

Юрий Семин: Мы должны исключить человеческий фактор в VAR

C нынешнего сезона на некоторых матчах премьер-лиги используются видеоповторы.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об использовании системы видеоповторов в премьер-лиге.

«Я изначально всегда был сторонником VAR, – сказал Семин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Футбол идет вперед. Все виды спорта применяют повторы, и мы должны исключить судейские ошибки. Но также мы должны исключить и человеческий фактор в нашем VAR.

Человеческий фактор – люди, которые смотрят повторы с камер. Они могут позвать главного судью посмотреть эпизод, а могут и не позвать. Этот фактор мы тоже должны обязательно убрать, чтобы все было по правилам. Сможем это сделать – VAR пойдет нашему футболу на пользу.

Я думаю, уже везде разобрались с VAR. Везде система внедрена и приносит в большей степени положительные плоды. Стало меньше ошибочных решений. Они останутся, но их станет гораздо меньше».

Напомним, в матче третьего тура главный судья матча ЦСКА – «Локомотив» Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора.

09/08 18:00Хоккей
Взлеты и трагедии великих генералов обороныТоп-10 российских защитников за все времена.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
11/08 23:30Футбол
Дубль Бакаева в Грозном. «Спартак» провел лучший матч в новом сезоне (видео)Огненный матч в Грозном подарил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ, дебютные голы Бакаева и Шюррле, конфликт Мбенга с Джикией с удалением сенегальца и крики в микрофон.
12/08 15:01Хоккей
Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клубаВ редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.
12/08 19:30Хоккей
Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подрядПрошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
12/08 15:00Хоккей
Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль».
12/08 14:30Теннис
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.
12/08 20:30Футбол
Владимир Стогниенко о старте АПЛ на Окко: Мы конкурируем только с собойШеф-редактор спортивной редакции интернет-ресурса, которому принадлежат права на показ в России матчей АПЛ в нынешнем сезоне, рассказал о начале работы проекта.
11/08 18:00Хоккей
«Автомобилист» идет за Кубком Гагарина. В этом ему поможет ДацюкКоманда из Екатеринбурга классно поработала на трансферном рынке.
10/08 20:30Хоккей
Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
12/08 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Мы увидели новый, свежий, интересный «Спартак»Обозреватель «Советского спорта» – о матче «Ахмат» – «Спартак».
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/08 10:13Хоккей
Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия.
12/08 09:57Бокс
Алексей Папин: Не каждый согласится боксировать с МакабуРоссийский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин рассказал о своей подготовке к поединку против конголезца Илунги Макабу.
09/08 15:00Фигурное катание
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
12/08 14:06Футбол
Ядерный Айртон, здравый Гулиев и беспощадный Тиль. Почему игра «Спартака» понравиласьКорреспондент «Советского спорта» - о матче «Ахмат» - «Спартак», который завершился победой московского клуба.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
Новости
10:16 Легкая атлетика Дарья Клишина: Трудно сдержать эмоции – столько лет нам не разрешали выступать под российским флагом
10:12 Хоккей Владимир Юрзинов: Мне не хватает адреналина, хотелось бы вернуться к работе в КХЛ
10:04 Футбол Юрий Семин: Мы должны исключить человеческий фактор в VAR
09:53 Футбол Юрий Семин: Хвича был бы ведущим игроком «Локомотива»
09:42 Футбол Юрий Семин: «Спартак» сделал два-три очень серьезных приобретения
09:32 Футбол Дарья Клишина: У меня есть проблемы с ногой
09:23 Футбол Икарди может стать партнером Головина
09:18 Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов
09:00 Легкая атлетика Дарья Клишина: Я прибыла в Марсель без одежды? Не совсем так – без багажа
08:35 Легкая атлетика Дарья Клишина: Стейк из говядины – одно из любимых блюд
08:15 Футбол Ари не сыграет в ответном матче с «Порту»
08:10 Футбол Сергей Матвеев: В игре «Порту» были нюансы, которые мы постараемся использовать
07:58 Футбол «Марсель» сообщил Рами о расторжении контракта
07:44 Формула-1 Александр Албон о переходе в «Ред Булл»: Я бросаюсь в омут, но у меня есть плавки
07:31 Футбол Лука Джорджевич – «Зениту»: Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами
07:22 Теннис Шарапова и Кузнецова вышли во второй круг в Цинциннати
23:49 Теннис Маррэй проиграл в первом матче за семь месяцев
23:37 Футбол Перейра может пропустить матч с «Краснодаром»
23:18 Бокс Украинские боксеры пропустят чемпионат мира в России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика