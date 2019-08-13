Андрей Мостовой: После матча с ЦСКА все игроки «Сочи» сидели с опущенными носами

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой рассказал о том, как команда отреагировала на ничью с ЦСКА (0:0) в матче пятого тура премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве.
«Мы больше огорчились от этого результата, в раздевалке все сидели с опущенными носами, – приводит News.ru слова 21-летнего игрока. – Были хорошие моменты, чтобы отличиться. У меня, в частности.
У нас пока у всей команды почему-то не получается реализовать свои моменты. Надо поработать над этим компонентом».
Напомним, в пяти матчах дебютанты премьер-лиги набрали два очка, но пока не забили ни одного гола.
В шестом туре 16 августа «Сочи» сыграет в гостях с «Оренбургом».
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