«Спартак» предложил «Галатасараю» десять миллионов за Дианье

Форвард «Галатасарая» Мбайе Дианье заинтересовал «Спартак», сообщает Fanatik.
По информации турецких источников, красно-белые предложили за 27-летнего сенегальца десять миллионов евро. При этом «Галатасарай» хотел бы получить за игрока 12-13 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось о том, что при обсуждении условий личного контракта «Спартак» отказался платить Дианье зарплату в три миллиона евро в год.
Отметим, что в прошлом сезоне нападающий забил 30 голов в 29 матчах чемпионата Турции за «Касымпашу» и «Галатасарай» и стал четвертым в списке претендентов на «Золотую бутсу».
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