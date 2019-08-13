«Спартак» предложил «Галатасараю» десять миллионов за Дианье Сенегалец забил 30 голов в 29 матчах чемпионата Турции в прошлом сезоне.

Форвард «Галатасарая» Мбайе Дианье заинтересовал «Спартак», сообщает Fanatik.

По информации турецких источников, красно-белые предложили за 27-летнего сенегальца десять миллионов евро. При этом «Галатасарай» хотел бы получить за игрока 12-13 миллионов. Переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о том, что при обсуждении условий личного контракта «Спартак» отказался платить Дианье зарплату в три миллиона евро в год.

Отметим, что в прошлом сезоне нападающий забил 30 голов в 29 матчах чемпионата Турции за «Касымпашу» и «Галатасарай» и стал четвертым в списке претендентов на «Золотую бутсу».