КДК вызвал Миладиновича на разбирательство по эпизоду с Чаловым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 августа 2019 13:38ФутболЛипкин Антон

КДК вызвал Миладиновича на разбирательство по эпизоду с Чаловым

Защитник «Сочи» сломал нос форварду ЦСКА.

Защитник «Сочи» Иван Миладинович вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (РФС) для рассмотрения эпизода матча пятого тура премьер-лиги с ЦСКА (0:0), в котором он разбил лицо форварду Федору Чалову.

«Особая юрисдикция в том, что КДК способен исправить судейскую ошибку, допущенную во время игры, – приводит RT слова главы КДК Артура Григорьянца. – Игрок «Сочи» вызван на разбирательство эпизода. Если будет установлено, что он действительно совершил дисциплинарное нарушение, то мы вынесем наказание».

Напомним, 24-летний Миладинович ударил в лицо Чалова в штрафной площади, однако главный арбитр матча Виталий Мешков не зафиксировал нарушения. По итогам обследования у нападающего ЦСКА выявлен перелом носа с небольшим смещением.

23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
11/08 23:30Футбол
Дубль Бакаева в Грозном. «Спартак» провел лучший матч в новом сезоне (видео)Огненный матч в Грозном подарил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ, дебютные голы Бакаева и Шюррле, конфликт Мбенга с Джикией с удалением сенегальца и крики в микрофон.
12/08 15:00Хоккей
Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клубаВ редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
13/08 10:00Хоккей
Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
12/08 21:00Футбол
Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
09/08 15:00Фигурное катание
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
09/08 09:00Хоккей
Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона».
12/08 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Мы увидели новый, свежий, интересный «Спартак»Обозреватель «Советского спорта» – о матче «Ахмат» – «Спартак».
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
09/08 09:00Хоккей
Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон».
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
12/08 19:30Хоккей
Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подрядПрошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
Новости
13:38 Футбол КДК вызвал Миладиновича на разбирательство по эпизоду с Чаловым
13:31 В Москве загорелся спорткомплекс «Дружба» (видео)
13:19 Футбол Иван Перишич: Я очень рад вернуться в Германию
13:13 Футбол Хасан Салихамиджич: Перишич сможет сразу начать помогать «Баварии»
13:09 Футбол «Бавария» объявила о переходе Перишича (фото)
13:02 Футбол «Спартак» предложил «Галатасараю» десять миллионов за Дианье
12:52 Футбол Майорова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством», Семина – орденом Александра Невского
12:30 Спортивная гимнастика Тренер сборной России: Думаю, Мустафина закончит карьеру
12:16 Футбол Иван Ордец: Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди
12:05 Футбол ЦСКА интересуется Габиголом
11:53 Футбол Агент Рибери: Семье Франка будет тяжело переехать в Россию
11:47 Футбол Иван Ордец: Надеюсь, решения по вызову игроков в сборную принимает Шевченко, а не кто-то за него
11:35 Футбол Илья Кухарчук: Лидерство «Химок» меня не удивило
11:20 Футбол Андрей Мостовой: После матча с ЦСКА все игроки «Сочи» сидели с опущенными носами
10:45 Легкая атлетика Дарья Клишина: Слова Шляхтина – удар ниже пояса
10:16 Легкая атлетика Дарья Клишина: Трудно сдержать эмоции – столько лет нам не разрешали выступать под российским флагом
10:12 Хоккей Владимир Юрзинов: Мне не хватает адреналина, хотелось бы вернуться к работе в КХЛ
10:04 Футбол Юрий Семин: Мы должны исключить человеческий фактор в VAR
09:53 Футбол Юрий Семин: Хвича был бы ведущим игроком «Локомотива»
09:42 Футбол Юрий Семин: «Спартак» сделал два-три очень серьезных приобретения
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика