КДК вызвал Миладиновича на разбирательство по эпизоду с Чаловым

Защитник «Сочи» Иван Миладинович вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (РФС) для рассмотрения эпизода матча пятого тура премьер-лиги с ЦСКА (0:0), в котором он разбил лицо форварду Федору Чалову.
«Особая юрисдикция в том, что КДК способен исправить судейскую ошибку, допущенную во время игры, – приводит RT слова главы КДК Артура Григорьянца. – Игрок «Сочи» вызван на разбирательство эпизода. Если будет установлено, что он действительно совершил дисциплинарное нарушение, то мы вынесем наказание».
Напомним, 24-летний Миладинович ударил в лицо Чалова в штрафной площади, однако главный арбитр матча Виталий Мешков не зафиксировал нарушения. По итогам обследования у нападающего ЦСКА выявлен перелом носа с небольшим смещением.
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