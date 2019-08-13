«Жирона» расторгла контракт с Думбия Бывший форвард ЦСКА забил три гола за бело-красных.

«Жирона» объявила на официальном сайте о расторжении контракта с форвардом Сейду Думбия. Стороны завершили сотрудничество по взаимному соглашению.

31-летний ивуариец перешел в «Жирону» в августе 2018 года из «Спортинга», подписав с клубом контракт на три года. В прошлом сезоне он провел за команду 17 матчей в примере и забил пять голов. Также на его счету один гол в пяти матчах Кубка Испании.

Напомним, ранее нападающий выступал в Европе за «Янг Бойз», ЦСКА, «Рому», «Ньюкасл» и «Базель». В составе армейцев Думбия по два раза выиграл чемпионат (2013, 2014), Кубок (2011, 2013) и Суперкубок (2013, 2014) России.