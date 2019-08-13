Корян и Руденко вошли в символическую сборную седьмого тура ФНЛ

ФНЛ опубликовала символическую сборную седьмого тура лиги. В нее вошли представители девяти команд. У «Енисея» и «Химок» по два игрока.
Символическая сборная седьмого тура ФНЛ:
вратарь: Алексей Смирнов («Текстильщик»);
защитники: Дмитрий Тихий («Химки»), Андрей Мищенко («СКА-Хабаровск»), Максим Шоркин («Торпедо», 2), Константин Гарбуз («Енисей»);
полузащитники: Арсен Хубулов («Енисей»), Аршак Корян («Химки»), Максим Кузьмин («Балтика»), Денис Макаров («Нефтехимик», 2);
форварды: Александр Руденко («Спартак-2», 2), Амур Калмыков («Армавир»);
главный тренер: Игорь Осинькин («Чертаново», 2).
Отметим, что Шоркин, Макаров, Руденко и Осинькин во второй раз включены в символическую сборную тура в нынешнем сезоне.
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