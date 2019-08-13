Корян и Руденко вошли в символическую сборную седьмого тура ФНЛ

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 года Команда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир.

Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева? «Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.

Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяца Мария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти.

Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

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«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.

Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подряд Прошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали.

Владимир Стогниенко о старте АПЛ на Okko: Мы конкурируем только с собой Шеф-редактор спортивной редакции интернет-ресурса, которому принадлежат права на показ в России матчей АПЛ в нынешнем сезоне, рассказал о начале работы проекта.

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