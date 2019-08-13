Ринат Билялетдинов: Думаю, что в Португалии «Краснодар» будет смотреться уже получше

– Шансы «Краснодара» пройти «Порту» после домашнего поражения невелики?
– Почему невелики? Они есть. Футболисты пока притираются друг к другу и стремятся вернуть те принципы, которые отличали эту команду. Думаю, что на выезде «Краснодар» будет смотреться уже получше. Они уже изучили сильные и слабые стороны соперника и нашли причины поражения, – приводит слова Билялетдинова «Евро-футбол.ру»
Напомним, что первая встреча команд, которая прошла на прошлой неделе в Краснодаре, завершилась победой португальской команды со счетом 1:0.
Ответная встреча состоится сегодня, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22:00 по московскому времени.
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