Гендиректор «Крыльев Советов»: Руководство клуба доверяет Божовичу

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказался о будущем главного тренера команды Миодрага Божовича.
«Можно не говорить о том, что над Божовичем сгущаются тучи – 100 процентов, – приводит ТАСС слова Шашкова, – руководство клуба ему доверяет».
Напомним, в понедельник в матче пятого тура премьер-лиги «Крылья Советов» потерпели поражение от «Ростова» (0:1) на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.
Таким образом, после победы в стартовом матче над ЦСКА (2:0) команда проиграла четыре следующих матча и занимает 14-е место в турнирной таблице.
В шестом туре 17 августа «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Уралом».
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