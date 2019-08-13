Гендиректор «Крыльев Советов»: Руководство клуба доверяет Божовичу Команда проиграла четыре матча подряд.

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказался о будущем главного тренера команды Миодрага Божовича.

«Можно не говорить о том, что над Божовичем сгущаются тучи – 100 процентов, – приводит ТАСС слова Шашкова, – руководство клуба ему доверяет».

Напомним, в понедельник в матче пятого тура премьер-лиги «Крылья Советов» потерпели поражение от «Ростова» (0:1) на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону.

Таким образом, после победы в стартовом матче над ЦСКА (2:0) команда проиграла четыре следующих матча и занимает 14-е место в турнирной таблице.

В шестом туре 17 августа «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Уралом».