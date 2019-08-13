Шесть игроков «Локомотива» вошли в сборную пятого тура РПЛ - Советский спорт
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13 августа 2019 14:53ФутболЛипкин Антон

Шесть игроков «Локомотива» вошли в сборную пятого тура РПЛ

Также в сборной Бакаев и Шюррле.

РПЛ опубликовала сборную пятого тура по версии Instat. В нее вошли шесть игроков «Локомотива», по два игрока «Спартака», «Зенита» и один представитель «Арсенала».

Сборная пятого тура РПЛ по версии Instat:

вратарь: Маринато Гилерме («Локомотив»);
защитник: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Бенедикт Хеведес («Локомотив»), Виктор Альварес («Арсенал»);
полузащитник: Гжегож Крыховяк («Локомотива»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»);
форварды: Сердар Азмун («Зенит»), Андре Шюррле («Спартак»).

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