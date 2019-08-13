Дзюба - о появление Слуцкого в Instagram: Наконец-то Леонидбургер появился - Советский спорт
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13 августа 2019 16:35Футбол

Дзюба - о появление Слуцкого в Instagram: Наконец-то Леонидбургер появился

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметил появление в социальной сети Instagram аккаунта главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

Наконец-то Леонидбургер появился в «Инстаграме»! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса», - подписал Дзюба свой пост с фотографиями наставника голландской команды.

Позже Слуцкий прокомментировал запись форварда «Зенита»: «Ну, игрочишка, держись».

Напомним, форвард и 48-летний специалист вместе работали в национальной команде в 2015–2016 годах, когда Слуцкий возглавлял сборную.

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