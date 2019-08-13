ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко в ближайшее время может стать игроком ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали детали перехода 24-летнего форварда в российский клуб, но позже переговоры по трансферу были приостановлены.

Добавим, что действующий контракт Комличенко чешским клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне воспитанник «Краснодара» забил 29 голов и отдал семь голевых передач в 33 матчах за чешский клуб.