«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 14-летним нападающим «Тромсе»

По информации Goal.com со ссылкой на норвежскую газету iTromso, «манкунианцы» заплатили 90 тысяч евро за переход 14-летнего воспитанника «Тромсе».
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» придется дождаться августа 2020 года, когда нападающему исполнится 16 лет, прежде чем Хансен-Аароен сможет появиться в клубе.
Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Ливерпуль» и «Эвертон».
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