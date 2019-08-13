«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 14-летним нападающим «Тромсе» - Советский спорт
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13 августа 2019 17:12Футбол

«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 14-летним нападающим «Тромсе»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с норвежским форвардом Исаком Хансеном-Аароеном.

По информации Goal.com со ссылкой на норвежскую газету iTromso, «манкунианцы» заплатили 90 тысяч евро за переход 14-летнего воспитанника «Тромсе».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» придется дождаться августа 2020 года, когда нападающему исполнится 16 лет, прежде чем Хансен-Аароен сможет появиться в клубе.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Ливерпуль» и «Эвертон».

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