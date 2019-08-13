Андрей Созин: То, что Миладинович будет дисквалифицирован, я не сомневаюсь - Советский спорт
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13 августа 2019 17:17Футбол

Андрей Созин: То, что Миладинович будет дисквалифицирован, я не сомневаюсь

Член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил уверенность, что защитник «Сочи» Иван Миладинович будет дисквалифицирован.

То, что Миладинович будет дисквалифицирован, я не сомневаюсь. Хотелось бы, чтобы он получил как минимум три матча. Смотрел повтор больше десяти раз и могу подтвердить, что в момент совершения Миладиновичем фола Мешков действительно смотрел в другую сторону.

Миладинович осознанно бил его локтем в нос. Он хотел сделать ему больно — и сделал это. При этом не побоюсь сказать, что «Сочи» буквально убил ЦСКА накануне дерби, - приводит слова Созина RT.

Напомним, защитник «Сочи» во время матча 5-го тура российской премьер-лиги ударил в лицо форварда армейцев в штрафной площади, однако главный арбитр матча Виталий Мешков не зафиксировал нарушения.

Позже пресс-служба армейцев сообщила, что у 21-летнего нападающего – перелом костей носа с небольшим смещением.

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