Евгений Ловчев: Пименов был связан с банком «Замоскворецкий» и рекомендовал его всем знакомым

– Каждый, у кого есть деньги, хочет их как-то увеличить. Мой сын несколько лет назад оформил депозит в банке «Замоскворецкий». Он-то мне и сказал: «Чего ты деньги дома держишь?». Отвел меня туда. Условия были очень хорошие – до двух процентов в месяц. Я в шоке был, такого нигде нет! Уже потом я узнал, что многие футболисты держали там деньги: Алдонин, Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Андрей Карпович, Руслан Пименов. По-моему, Пименов каким-то боком был связан с этим банком и рекомендовал его всем знакомым…
Я – тертый калач, поэтому довольно быстро понял, что не все так гладко, и через месяц пришел забирать все обратно. Это было под Новый год, а человек, который, как нам казалось, руководил всеми процессами, попросил подождать месяц. Мол, праздники, с наличными непросто. Приходим еще через месяц – а нас никто не принимает. Я обратился к операционистке и получил выписку. На тот момент деньги (это был январь-февраль) находились на моем счету. В итоге эта выписка на суде нас и спасла.
У меня был приятель, который лично знал руководителя всего банка, и по его звонку я вновь пришел в отделение. Однако нам опять отказали на том основании, что якобы в тот момент у них проводилось внутреннее расследование. Короче говоря, кинули. Затем последовало банкротство, отзыв у банка лицензии, и получить свои средства уже не представлялось возможным, – рассказал Ловчев.
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