Евгений Ловчев: Сомневаюсь, что футболистам удастся вернуть деньги

Следом за Алдониным иски подали Дмитрий Сычев, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов и Дмитрий Кириченко.
– Ходили слухи, что руководство банка зачастую даже не зачисляло средства на счет, а обналичивало, переводило в валюту и покупало на них в США смартфоны, которые затем перепродавало в России в два раза дороже. Такой у них оборот якобы был. Это же 100 процентов прибыли! Не удивительно, что два процента в месяц (24 в год) они спокойно могли выдавать.
Что до сотрудников правоохранительных органов, то я всего раз ездил в Следственный комитет. Встречался там со следователем, написал заявление. Было заведено уголовное дело по факту мошенничества, в котором я был признан потерпевшим, но дальше этого дело не пошло. Через несколько лет, не получив оттуда ни ответа, ни привета, понял, что все заглохло.
Публичность в таких случаях идет на пользу. О моей истории еще в 2017 году написала пресса, и заинтересованным лицам уже сложнее было убрать это дело в дальний ящик. Думаю, что и Алдонину публичность истории пойдет на пользу. С другой стороны, сомневаюсь, что футболистам удастся вернуть деньги. Никогда с государства никто ничего не получит. Хохлов в динамовской организации 100 лет находится. Уверен, всякие рычаги поднимались… – рассказал Ловчев.
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