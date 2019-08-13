Артем Дзюба: Водку пробовал один раз, меня аж воротило

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признался, что не любит крепкий алкоголь.
– Пиво вообще не люблю, водку не люблю, виски не люблю. У меня отторжение к алкоголю, ни разу в жизни не был пьяным. В Испании подсел на сангрию, но у нас в России ее нет нормальной. Водку пробовал один раз, еле выпил 20-30 граммов, меня аж воротило. Я сладкоежка. Говорят тот, кто любит сладкое, не любит алкоголь, – сказал Дзюба в интервью ютуб-каналу «Рашен Football».
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