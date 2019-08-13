Александр Егоров: Миладинович должен был быть удален и назначен 11-метровый удар

- Момент черно-белый, игрок должен был быть удален и назначен 11-метровый удар, другого варианта быть не может, - приводит слова Егоррова «РИА Новости».
Ранее член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил уверенность, что защитник «Сочи» Иван Миладинович будет дисквалифицирован.
Напомним, защитник «Сочи» во время матча 5-го тура российской премьер-лиги ударил в лицо форварда армейцев в штрафной площади, однако главный арбитр матча Виталий Мешков не зафиксировал нарушения.
Позже пресс-служба армейцев сообщила, что у 21-летнего нападающего – перелом костей носа с небольшим смещением.
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