Александр Егоров: Миладинович должен был быть удален и назначен 11-метровый удар Руководитель ДСИ РФС Александр Егоров рассказал, что арбитр Виталий Мешков должен был удалить защитник «Сочи» Ивана Миладиновича за удар форварда ЦСКА Федора Чалова.

- Момент черно-белый, игрок должен был быть удален и назначен 11-метровый удар, другого варианта быть не может, - приводит слова Егоррова «РИА Новости».

Ранее член комитета по этике РФС Андрей Созин выразил уверенность, что защитник «Сочи» Иван Миладинович будет дисквалифицирован.

Напомним, защитник «Сочи» во время матча 5-го тура российской премьер-лиги ударил в лицо форварда армейцев в штрафной площади, однако главный арбитр матча Виталий Мешков не зафиксировал нарушения.

Позже пресс-служба армейцев сообщила, что у 21-летнего нападающего – перелом костей носа с небольшим смещением.