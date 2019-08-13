Артем Дзюба: В «Спартак» не пошел бы, дважды в одну реку входить смысла нет

- Мне многие задают вопросы и партнеры по команде и друзья: «А если бы в «Спартак» позвали, ты пошел бы?» Нет, не пошел бы. Считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Считаю, что ушел достойно. То есть никого не предавал, никого не оскорблял.
Я ни разу не праздновал и не буду праздновать гол в ворота «Спартака», если забью. У меня осталось определенное уважение. Просто есть люди, которые хотят слышать, а если те, которым бесполезно объяснять, - рассказал Дзюба в интервью, которое опубликованно на канале «Рашен Football» в YouTube.
Напомним, что Дзюба выступал в составе основной команды «Спартака» с 2006 по 2015 годы, за это время форвард провел 158 матчей за красно-белых, записав на свой счет 36 забитых мячей и 23 голевых передачи.
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