Артем Дзюба: В «Спартак» не пошел бы, дважды в одну реку входить смысла нет Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что не перешел бы в «Спартак», если бы получил реальное приглашение от красно-белых.

- Мне многие задают вопросы и партнеры по команде и друзья: «А если бы в «Спартак» позвали, ты пошел бы?» Нет, не пошел бы. Считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Считаю, что ушел достойно. То есть никого не предавал, никого не оскорблял.

Я ни разу не праздновал и не буду праздновать гол в ворота «Спартака», если забью. У меня осталось определенное уважение. Просто есть люди, которые хотят слышать, а если те, которым бесполезно объяснять, - рассказал Дзюба в интервью, которое опубликованно на канале «Рашен Football» в YouTube.

Напомним, что Дзюба выступал в составе основной команды «Спартака» с 2006 по 2015 годы, за это время форвард провел 158 матчей за красно-белых, записав на свой счет 36 забитых мячей и 23 голевых передачи.