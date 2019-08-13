«Порту» – «Краснодар». Стартовые составы - Советский спорт
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13 августа 2019 20:50ФутболКоноплев Александр

«Порту» – «Краснодар». Стартовые составы

Матч пройдет в Порту. Начало – в 22.00 по московскому времени.

Главные тренеры «Порту» и «Краснодара» определились с составами на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Порту»: Марчесин, Саравия, Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Корона, Данилу Перейра, Сержиу Оливейра, Диас, Накаджима, Марега.

Запасные: Диогу Кошта, Ромариу Баро, Абубакар, Урибе, Уилсон Манафа, Мбемба, Зе Луиш.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Кабелла, Вильена, Вандерсон, Сулейманов, Берг.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Стоцкий, Кайо, Олссон, Намли, Игнатьев.

Матч пройдет в Порту. Начало – в 22.00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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