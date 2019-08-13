Хави вывел «Аль-Садд» в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК - Советский спорт
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13 августа 2019 21:06ФутболКоноплев Александр

Хави вывел «Аль-Садд» в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК

Нас ждет встреча Хави и Жулиано.

Катарский «Аль-Садд» обыграл земляков из «Аль-Духайля» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов.

Первый матч завершился со счетом 1:1.

«Аль-Садд», который тренирует чемпион мира и Европы Хави, сыграет в четвертьфинале с саудовским «Аль-Насром», за который выступает экс-полузащитник «Зенита» Жулиано.

Отметим, что Катар и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения летом 2017 года.

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