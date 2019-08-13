Хави вывел «Аль-Садд» в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК

Катарский «Аль-Садд» обыграл земляков из «Аль-Духайля» со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов.
Первый матч завершился со счетом 1:1.
«Аль-Садд», который тренирует чемпион мира и Европы Хави, сыграет в четвертьфинале с саудовским «Аль-Насром», за который выступает экс-полузащитник «Зенита» Жулиано.
Отметим, что Катар и Саудовская Аравия разорвали дипломатические отношения летом 2017 года.
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака». Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP. Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подрядПрошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого. Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяцаМария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу... Россия выиграла Кубок Глинки в финале с Канадой. Первый трофей за 24 годаКоманда Сергея Голубовича без поражений провела самый престижный юниорский турнир. «Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе. Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона». Оставаться Овечкину в гнилом коллективе – бессмысленноОбозреватель «Советского спорта» считает, что Александру Великому следует покинуть «Вашингтон». Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Таблица коэффициентов УЕФА: большой куш на кону в ПортугалииВо вторник поздно вечером решится не только судьба «Краснодара». От исхода матча в Порту зависит, удержит ли Россия шестое место в рейтинге УЕФА к началу групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма. Марков мечтает вернуться в НХЛ. Зачем «Монреалю» брать игрока, давно едущего с ярмаркиНа прошлой неделе экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков сенсационно заявил, что мечтает вернуться в «Монреаль». Владимир Левитин: В матче ЦСКА – «Сочи» случилось судейское ЧПАрбитр всесоюзной категории оценил работу коллег в минувшем туре РПЛ. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России. Видит Okko, да зуб неймет. Сезон АПЛ на новом ресурсе начался с серьезного сбояДалеко не всем любителям английского футбола удалось насладиться яркой встречей между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.