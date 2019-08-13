Гранат вернулся в общую группу «Рубина» - Советский спорт
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13 августа 2019 21:22ФутболКоноплев Александр

Гранат вернулся в общую группу «Рубина»

Закончился больничный длиной в пять месяцев.

Защитник «Рубина» Владимир Гранат восстановился после травмы. Сегодня футболист занимался в общей группе.

Свой последний матч экс-игрок сборной России провел 16 марта 2019 года. Тогда он сломал ногу в игре с «Ростовом».

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