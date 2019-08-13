Шюррле получил три миллиона подъемных от «Спартака» - Советский спорт
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13 августа 2019 21:38ФутболКоноплев Александр

Шюррле получил три миллиона подъемных от «Спартака»

Всего он заработает минимум 5,3 миллиона.

Новичок «Спартака» Андре Шюррле получил от московского клуба три миллиона евро за подписание контракта, сообщает «БИЗНЕС Online».

Немец будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Его зарплата без учета бонусов составляет 2,3 миллиона евро в год. С премиями она может вырасти до 3,5 млн евро.

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