Шюррле получил три миллиона подъемных от «Спартака» Всего он заработает минимум 5,3 миллиона.

Новичок «Спартака» Андре Шюррле получил от московского клуба три миллиона евро за подписание контракта, сообщает «БИЗНЕС Online».

Немец будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Его зарплата без учета бонусов составляет 2,3 миллиона евро в год. С премиями она может вырасти до 3,5 млн евро.

Подобные условия чемпиону мира предлагал некий клуб из Китая, но хавбек выбрал Россию из-за своей жены – Анны Шариповой.