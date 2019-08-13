Шюррле получил три миллиона подъемных от «Спартака»

Новичок «Спартака» Андре Шюррле получил от московского клуба три миллиона евро за подписание контракта, сообщает «БИЗНЕС Online».
Немец будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Его зарплата без учета бонусов составляет 2,3 миллиона евро в год. С премиями она может вырасти до 3,5 млн евро.
Подобные условия чемпиону мира предлагал некий клуб из Китая, но хавбек выбрал Россию из-за своей жены – Анны Шариповой.
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