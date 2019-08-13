«Русенборг» выбил «Марибор» из Лиги чемпионов - Советский спорт
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13 августа 2019 21:59ФутболКоноплев Александр

«Русенборг» выбил «Марибор» из Лиги чемпионов

Норвежцы ждут результат соседнего матча.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Русенборг» обыграл «Марибор» – 3:1. Первая встреча завершилась с тем же счетом.

Дубль на счету 29-летнего полузащитника Андерса Кондрасена.

В следующем раунде норвежцы сыграют с победителем пары «Динамо» (Загреб) – «Ференцварош».

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